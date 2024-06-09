الدولار يقفز إلى مستويات جديدة في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، مستويات مرتفعة جديدة في أسواق العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146250 دينارا مقابل كل 100 دولار، مقارنة بيوم أمس السبت والتي سجلت 145950 دينارا.

كما ارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147250 دينارا، بينما بلغ الشراء 145250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار ، وسعر الشراء 145900 دينار مقابل كل 100 دولار.