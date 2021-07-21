الدولار يقفز إلى أعلى مستوياته منذ عام

شفق نيوز/ وقف الدولار يوم الأربعاء على أعتاب أعلى مستوياته منذ عام حتى تاريخه ، حيث عززت المخاوف من ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس المكاسب التي بنيت على أساس توقعات أسعار الفائدة المرتفعة ، حيث ينتظر المستثمرون البنك المركزي الأوروبي للحصول على هذه المكاسب. جديلة المقبل.

ولامس اليورو أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان يوم الثلاثاء ، وعند 1.1772 دولار في آسيا ، لم يكن أعلى بكثير من أدنى مستوياته لهذا العام عند 1.1704 دولار. قد يجد الدعم إذا فشل البنك المركزي الأوروبي في تلبية التوقعات بشأن تعديل مسالم لتوجيه أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس. ولكن إذا تم تسليم ذلك ، فقد يفتح الطريق لمزيد من الضعف.

واجهت العملات الرئيسية الأخرى أيضًا صعوبة في الهروب من أدنى مستوياتها في عدة أشهر تاركة الجنيه الإسترليني والكندي والأسترالي والدولار النيوزيلندي تحت الضغط في جلسة التداول الآسيوية.

تعرض الدولار الأسترالي لضربة من بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة وتوقع المزيد من الضعف على المدى القريب حيث يتم إغلاق جزء كبير من البلاد لإبطاء انتقال فيروس كورونا. انخفض بنسبة 0.3 ٪ عند 0.7310 دولار.

كان الدولار النيوزيلندي متوقفًا عند 0.6913 دولارًا وبدأ الدولار الكندي في إعادة بعض الارتداد الذي حققه خلال الليل.

وكان الدولار مستقرًا مقابل الين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا ، والذي كان يتقدم أيضًا على نطاق واسع بينما تتزايد المخاوف بشأن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا العالمي والعقبة التي يمكن أن تشكلها للاقتصادات على طريق التعافي من الجائحة.

وسجل الين في آخر مرة 109.87 للدولار و 129.37 لليورو.

ويبلغ متوسط الإصابات الجديدة اليومية لسبعة أيام أعلى مستوياته منذ مايو ، كما أن المتوسط المقابل للوفيات المبلغ عنها آخذ في الارتفاع.

ويواجه الجنيه الإسترليني ضغوطًا مع ارتفاع القضايا بينما تتخلى إنجلترا عن معظم القيود الاجتماعية.

وكان الجنيه الإسترليني أخيرًا عند 1.3616 دولارًا ، أقل من المتوسطين المتحركين لمدة 20 يومًا و 200 يوم وكسر بسيط عن أدنى مستوى في خمسة أشهر يوم الثلاثاء. كما تم تداول الدولار السنغافوري بالقرب من أدنى مستوى في ثمانية أشهر يوم الثلاثاء بعد إعادة فرض بعض القيود.

ومع أجندة بيانات خفيفة يوم الأربعاء ، يلوح اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الأكبر في الأفق. ومن المتوقع أن تكون هناك نبرة متشائمة بعد أن تنبأت الرئيسة كريستين لاجارد بتعديل توجيهي خلال مقابلة الأسبوع الماضي.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن استراتيجية جديدة تسمح للبنك بتحمل التضخم فوق هدفه البالغ 2٪ ، وقالت لاجارد إن توجيه السياسة سيعاد النظر فيه لإظهار التزام البنك بالهدف الجديد.

في الفضاء الرقمي ، استعادت العملات المشفرة خسائر يوم الثلاثاء لسحب البيتكوين من أدنى مستوى في شهر واحد والعودة إلى أكثر من 30 ألف دولار.