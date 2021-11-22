سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الدولار يقفز إلى أعلى مستوى منذ العام الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-22T15:40:01+0000
الدولار يقفز إلى أعلى مستوى منذ العام الماضي

شفق نيوز/ قفز سعر الدولار الامريكي، يوم الاثنين، الى اعلى مستوى منذ صيف 2020، على خلفية ترشيح الرئيس الامريكي جو بايدن، رئيس البنك المركزي الفيدرالي لولاية ثانية.

وذكرت وكالة بلومبرغ ان المؤشر الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية قفز مقابل 6 عملات رئيسية إلى أعلى مستوى ليحقق 96.4130 نقطة، بزيادة نسبتها 0.40% عن سعر التسوية السابق.

كما زادت العملة الأوروبية اليورو من خسائرها مقابل العملة الأمريكية بعد الأنباء وهبطت إلى 1.1235 دولار، وهو أدنى مستوى منذ تموز/ يوليو 2020.

وفي سوق المعادن النفيسة، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% إلى 1817.10 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.71% إلى 1822.6 دولار للأونصة.

ورشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الحالي للاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول للمنصب لولاية ثانية، وفق ما أعلنه البيت الأبيض الاثنين.

وتتيح هذه الخطوة لباول مواصلة دوره في الإشراف على تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا وتداعياتها.

وفي حال وافق مجلس الشيوخ على تسميته، سيشرف باول على استجابة المصرف المركزي للأضرار التي تسبب بها التباطؤ الاقتصادي القياسي الذي سجل العام الماضي والسيطرة على التضخم الذي ارتفعت معدلاته في الشهور الأخيرة، وهو أمر كثف الضغط على إدارة بايدن وسياسات الاحتياطي الفدرالي النقدية المتساهلة.

related

بعد تخطيه الـ150 ألف دينار.. مستشار الكاظمي: لا تغيير بسعر صرف الدولار

Date: 2021-06-19 12:21:32
بعد تخطيه الـ150 ألف دينار.. مستشار الكاظمي: لا تغيير بسعر صرف الدولار

ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-07-11 09:58:55
ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-09-30 10:27:15
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

اليورو يسجل ذروة أسبوع وآمال لقاح كورونا ترفع معنويات المستثمرين

Date: 2020-11-16 10:31:54
اليورو يسجل ذروة أسبوع وآمال لقاح كورونا ترفع معنويات المستثمرين

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-04-22 10:51:04
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

استقرار أسعار الدولار في بغداد

Date: 2021-11-06 07:15:15
استقرار أسعار الدولار في بغداد

ارتفاع طفيف في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-21 10:16:09
ارتفاع طفيف في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

الذهب ينخفض بالتزامن مع ارتفاع الدولار

Date: 2021-07-12 06:15:49
الذهب ينخفض بالتزامن مع ارتفاع الدولار