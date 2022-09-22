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الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في 20 عاماً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-22T05:36:18+0000
الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في 20 عاماً

شفق نيوز/ ارتفع الدولار الأمريكي ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاماً مقارنة بعملات رئيسية الخميس، مدعوماً بتوقعات تشديد السياسة النقدية في المجلس الفدرالي الأميركي وبعدما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمراً بأول تعبئة عامة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين إلى 111.79 لأول مرة منذ منتصف 2002.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 24 عاماً متجاوزاً 145 يناً بعد أن أبقى بنك اليابان على أسعار فائدة شديدة الانخفاض وتوجيهات سياسة نقدية ميسرة اليوم الخميس.

كما بلغ الدولار مستويات مرتفعة جديدة مقابل الدولارين النيوزيلندي والأسترالي وارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية والوون الكوري.

وتظهر توقعات المركزي الأمريكي أن سعر الفائدة سيرتفع إلى 4.6% في العام المقبل وعدم خفض الفائدة حتى 2024.

ورفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى ليصل إلى نطاق بين 3.00 و3.25% كما كان متوقعاً على نطاق واسع.

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