الدولار يقفز في إيران ويقترب من 180 ألف تومان

شفق نيوز- طهران

شهدت أسعار العملات الأجنبية في السوق الحرة بإيران ارتفاعًا حادًا، يوم الأربعاء، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية واستمرار الحصار البحري الخانق لموانئها، حيث تجاوز سعر الدولار الأميركي حاجز 180 ألف تومان، مسجلاً زيادة تقارب 8 في المائة مقارنة باليوم السابق.

وتأتي القفزة في وقت يربط فيه متعاملون ومراقبون بين تراجع التومان وتجدد القلق من تداعيات الحرب، ولا سيما مع الحديث عن هشاشة وقف إطلاق النار واحتمال عودة المواجهات العسكرية، الأمر الذي يدفع عادة الأفراد والشركات إلى زيادة الطلب على الدولار والذهب للتحوط من مزيد من التدهور.

ويعد سعر الصرف في إيران واحداً من أكثر المؤشرات حساسية تجاه الأزمات السياسية والأمنية، إذ غالباً ما ينعكس أي تصعيد خارجي أو تشديد للعقوبات سريعاً على السوق الحرة، قبل أن ينتقل أثره إلى أسعار السلع المستوردة والذهب وتكاليف المعيشة.