الدولار يقفز في بغداد وأربيل ويتجاوز الـ158 ألفاً

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، يوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، متجاوزة حاجز 158 ألف دينار لكل 100 دولار عند الساعة الواحدة ظهراً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار واصلت ارتفاعها في بورصات بغداد، لتسجل 158,700 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت 156,700 دينار في التعاملات الصباحية.

وأضاف أن أسعار الصرف في محال الصيرفة ارتفعت أيضاً، إذ سجل سعر البيع 159,250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 158,250 ديناراً لكل 100 دولار.

وأوضح أن أسعار الدولار في أربيل ارتفعت كذلك، إذ سجل سعر البيع 158,050 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 157,950 ديناراً لكل 100 دولار.

يذكر أن الخبير المالي وليد عيدي قد أكد لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الأحد، أن الارتفاع الذي يشهده سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية يعود بالدرجة الأساس إلى المضاربات وحالة عدم اليقين السائدة في السوق مع العامل النفسي في تغيير إدارة البنك المركزي، وذلك رغم استمرار ثبات السعر الرسمي للعملة.