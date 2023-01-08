الدولار يقفز فوق 157 ألف دينار في بغداد

شفق نيوز/ قفزت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتية الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا في الساعة من بعد الظهر 157200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار خلال افتتاحه صباح هذا اليوم 156000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 157500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 156500 دينار عراقيا لكل 100 دولار امريكي.