الدولار يقفز فوق 117 ألف تومان في إيران

شفق نيوز- طهران

صعد سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية يوم الخميس إلى حوالي 117,200 تومان، بزيادة بلغت نحو 1,300 تومان مقارنة مع تعاملات أمس الأربعاء.

ويقول متعاملون إن الطلب المتزايد على العملة الصعبة جاء مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها المخاوف من تشديد العقوبات الأميركية وإعادة تفعيل العقوبات الأوروبية، وغياب حلول ملموسة لأزمة السيولة الأجنبية، إضافة إلى التضخم المرتفع الذي يضعف القوة الشرائية للعملة المحلية.

وتشهد إيران منذ أعوام ضغوطاً متواصلة على اقتصادها نتيجة العقوبات الأميركية، خصوصاً على صادرات النفط والتحويلات المالية، فيما أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً إلى تفاقم الأوضاع المعيشية داخل البلاد.

في سيناريو متشائم، توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع سعر الصرف بشكل حاد إلى 165 ألف تومان، وارتفاع التضخم إلى 90%.