الدولار يقفز بعد تراجع ترامب عن اقالة رئيس الفيدرالي الأميركي

شفق نيوز/ قفز الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية، خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، مع تنفس المستثمرين الصعداء بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديدات بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول.

وواجهت الأسواق هذا الأسبوع اضطرابا ناجما عن فكرة أن استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يكون مهددا بعد انتقادات متكررة من ترامب لباول بسبب عدم خفضه أسعار الفائدة منذ عودة الرئيس للبيت الأبيض في يناير.

لكن مساء أمس الثلاثاء بدا أن ترامب تراجع عن موقفه.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "لا أنوي إقالته. أتمنى أن يكون أكثر نشاطا بقليل في تطبيق فكرته بخفض أسعار الفائدة".

وأدى ذلك إلى ارتفاع الدولار الأربعاء خلال التعاملات الآسيوية، إذ صعد 0.75 بالمئة إلى 142.68 مقابل الين و0.7 بالمئة إلى 0.8249 مقابل الفرنك السويسري.

ونزل اليورو 0.49 بالمئة إلى 1.1363 دولار.