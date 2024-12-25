الدولار يقفز الى 152300 دينار في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي بشكل مفاجئ، ظهر اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت بعد ظهر اليوم في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152300 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بما سجلته صباح اليوم بسعر 151500 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 151300 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث سجل سعر البيع 152200 دينار مقابل 100 دولار وسجل سعر الشراء 152100 دينار مقابل 100 دولار .