الدولار يقترب من 200 ألف تومان بعد قرار ترمب

شفق نيوز- طهران

اقترب سعر الدولار الأمريكي في السوق الإيرانية الحرة، اليوم الاثنين، من حاجز 200 ألف تومان، في واحدة من أشد موجات تراجع العملة الإيرانية، وسط قلق متزايد من اتساع التوتر في مضيق هرمز بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحركاً جديداً بشأن السفن العالقة هناك.

وأظهرت بيانات منصات رصد أسعار الصرف، أن سعر بيع الدولار بلغ نحو 190,900 تومان، مع اتجاه تصاعدي واضح، ما عزز توقعات متعاملين بإمكانية ملامسة مستوى 200 ألف تومان إذا استمرت الضغوط السياسية والأمنية.

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع إعلان ترمب أن الولايات المتحدة ستبدأ، صباح الاثنين، مساعدة السفن العالقة في مضيق هرمز وإرشادها للخروج من الممر المائي.

وسمّى ترمب العملية بـ"مشروع الحرية"، محذراً من أن أي تدخل أو عرقلة ستُواجه بالقوة، في حين أكدت القيادة المركزية الأميركية مشاركتها في الجهود.

في المقابل، حذرت إيران القوات الأميركية من دخول المضيق، مؤكدة أنها سترد على أي تحرك عسكري أجنبي تعتبره تهديداً.