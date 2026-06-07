الدولار يقترب من 155 ألفاً.. ارتفاع أسعار الصرف في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، ارتفاعاً في أسواق بغداد وأربيل مع انطلاق التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجلا 154,000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار أمس السبت 153,850 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 154,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153,500 دينار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 154,000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,900 دينار.