الدولار يقترب من 154 ألفاً وسط تذبذب أسعار الصرف في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، تباينًا في التعاملات؛ حيث شهدت ارتفاعاً طفيفاً في بغداد، مقابل انخفاض مماثل في أربيل مع انطلاق التداولات الصباحية في الأسواق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجلا 153,850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 153,750 ديناراً.

وأشار إلى أن أسعار التداول في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت؛ حيث بلغ سعر البيع 154,250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153,250 ديناراً.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار بشكل طفيف؛ إذ بلغ سعر البيع 153,650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,600 دينار.