الدولار يقترب من 151 ألف دينار في بورصة بغداد

شفق نيوز/ تواصل أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ارتفاعها، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد لتقترب من 151 الف دينار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا في الساعة 1.40 ظهرا 150750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح اليوم عند الافتتاح 150200 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 150000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.