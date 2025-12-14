الدولار يقترب من 130 ألف تومان .. العملة الإيرانية تواصل تسجيل الأرقام القياسية

شفق نيوز - بغداد/ طهران

في سياق الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، الموجة التصاعدية القياسية لأسعار العملات الأجنبية في السوق الإيرانية، تجاوز سعر الدولار الأميركي 128 ألف تومان. وفي الوقت نفسه، تجاوز سعر.

وأفادت مواقع إلكترونية متخصصة في متابعة أسعار العملات بإيران، يوم الأحد 14 (كانون الأول)، بأن سعر كل دولار أميركي ارتفع إلى أكثر من 128.600 تومان، واليورو إلى أكثر من 151,040 أ تومانا، والجنيه الإسترليني إلى أكثر من 171,960 تومانا.

وشهدت الأسواق الإيرانية، خلال الأسابيع الماضية، موجة صعودية في أسعار العملات والذهب، مع تسجيل أرقام قياسية متتابعة، ما فتح مسارًا جديدًا لزيادة الأسعار.

وجاء ارتفاع سعر الدولار في إيران بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين. وقد تم تنفيذ خطة البنزين الثلاثي الأسعار ابتداءً من صباح يوم السبت 13 ديسمبر في جميع أنحاء إيران.

و بموجب هذه الخطة، لا يزال يتم تقديم البنزين المخصص بسعر 1,500 و3,000 تومان، بينما يتم احتساب الاستهلاك الزائد، وكذلك البنزين الخاص بالمركبات الحكومية والمستوردة وبعض السيارات الفارهة، بسعر 5,000 تومان.

وخلال الأشهر الأخيرة، أثارت موجة التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية المزيد من المخاوف جراء تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، وهو اتجاه تصاعد إثر عودة العقوبات الدولية وتشديد مسؤولين في النظام الإيراني على استمرار البرنامج النووي.

وفي العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بنسبة تزيد على 66 في المائة في المتوسط.