الدولار يقترب من أعلى مستوى في 5 أسابيع

شفق نيوز/ ارتفع الدولار مقتربًا من أعلى مستوى في 5 أسابيع أمام العملات الرئيسة الأخرى اليوم الاثنين.

يأتي ذلك، بعد أن زاد المستثمرون من رهاناتهم على أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشديد السياسة النقدية لفترة أطول، بينما يترقبون تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدوره غدًا الثلاثاء.

وهوى "الين" وسط توقعات بأن تعين الحكومة اليابانية مسؤولًا يدعم السياسة النقدية الحالية محافظًا جديدًا للبنك المركزي الثلاثاء.

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مع هبوط الأسهم الآسيوية وسط مخاوف بأن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لإبطاء النمو.

وكذلك هبط الجنيه الإسترليني.

وقال شينيتشيرو كادوتا، محلل أول إستراتيجيات تداول العملات لدى باركليز في طوكيو "يلقى الدولار دعمًا منذ صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع في وقت سابق من الشهر الجاري، وتميل تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي إلى تشديد السياسة لكن التركيز منصب بالطبع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين".

وارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة من بينها الين واليورو والإسترليني- 0.068% إلى 103.65 ليظل قريبًا من مستوى الثلاثاء الماضي المرتفع البالغ 103.96 وهو أعلى مستوياته منذ السادس من كانون الثاني/ يناير.

وصعدت العملة الأمريكية 0.6% إلى 132.20 ين.

وخسر اليورو 0.09% مسجلًا 1.06685 دولار بعدما لامس في وقت سابق مستوى 1.0656 للمرة الأولى منذ التاسع من كانون الثاني/ يناير.

وجرى تداول الإسترليني في أحدث معاملات عند 1.20475 دولار منخفضًا 0.1 في المئة خلال اليوم.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.09% إلى 0.6912 دولار وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.11% إلى 0.6304 دولار.

رويترز