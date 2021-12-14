الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوع

شفق نيوز/ تم تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع واحد مقابل سلة من المنافسين الرئيسيين يوم الثلاثاء ، مدعومًا بالتوقعات باجتماع متشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع والطلب على الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن متغير فيروس أوميكرون.

تغير مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران ، بشكل طفيف عند 96.416 ، بعد أن لامس 96.450 يوم الاثنين للمرة الأولى منذ الرابع من ديسمبر.

ويتصدر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر ليومين ويبدأ في وقت لاحق يوم الثلاثاء سلسلة من البنوك المركزية التي أعلنت عن قرارات تتعلق بالسياسة هذا الأسبوع ، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يوم الخميس وبنك اليابان يوم الجمعة.

و من المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأمريكي أنه سيختتم حافز شراء السندات في وقت أقرب مما تم الإعلان عنه سابقًا ، مما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر العام المقبل.

وتضع أسواق المال حاليًا احتمالات جيدة لارتفاع سعر الفائدة بحلول يونيو ، وآخر في نوفمبر.

واستقر اليورو تقريبًا عند 1.12835 دولارا بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع عند 1.12605 دولارا خلال الليل.

ولم يتغير الجنيه الإسترليني كثيرًا عند 1.3210 دولارًا ، متعرجًا خلال الأسبوع الماضي بالقرب من أدنى مستوى في عام واحد عند 1.31615 دولار الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.

وتم تداول الدولار عند 113.545 ين ، وهو ملاذ آمن آخر ، معززًا في الطرف العلوي من نطاق تداول الزوج هذا الشهر.

وتراجع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر بنسبة 0.2٪ إلى 0.71215 دولار ، متراجعًا نحو أدنى مستوى له في أسبوع يوم الاثنين عند 0.7111 دولار.

وارتفعت عملة البيتكوين الرائدة بنسبة 1٪ تقريبًا لتصل إلى 47211 دولارًا ، مرتفعة عن أدنى مستوى سجله يوم الاثنين عند 45750 دولارًا ، وهو مستوى لم نشهده منذ الثالث من الرابع من ديسمبر، عندما انخفض الرمز الرقمي إلى أقل من 42000 دولار لأول مرة منذ سبتمبر.