الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوع

شفق نيوز/ حوم الدولار بالقرب من ذروة أسبوع واحد يوم الأربعاء مقابل العملات الرئيسية ، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة وضعف اليورو وسط حذر قبل قرار سياسة البنك المركزي الأوروبي.

ولم يتغير مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسات ، كثيرًا عند 92.553 ، أدنى بقليل من أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء عند 92.571 ، وهو مستوى لم يشهده منذ الأول من سبتمبر.

واستقر اليورو تقريبًا عند 1.18430 دولار بعد أن انخفض إلى 1.18375 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 2 سبتمبر.

وحافظت العملة الأمريكية على أكبر مكاسبها في شهر مقابل العملة اليابانية خلال الليل ، ولم يتغير تداولها كثيرًا عند 110.28 ين بعد أن ارتفعت مع ارتفاع عائدات الولايات المتحدة.

وارتفعت سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 1.385٪ يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ منتصف يوليو ، بزيادة قدرها 6 نقاط أساس تقريبًا عن إغلاق يوم الجمعة. كان يوم الاثنين عطلة في الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس في نهاية الأسبوع الماضي ، عندما أثار تقرير الوظائف الأمريكية الضعيف بشكل مفاجئ تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتخلى عن الإعلان عن خفض التدريجي للتحفيز في اجتماع السياسة هذا الشهر.

وقد يكون لدى البنك المركزي الأمريكي أيضًا سبب للتوقف مع ارتفاع وفيات COVID-19 في البلاد. تظهر بيانات رويترز أن أكثر من 20800 شخص ماتوا بسبب الفيروس في الأسبوعين الماضيين ، بزيادة حوالي الثلثين عن الفترة السابقة. سيحدد الرئيس جو بايدن خطة للتعامل مع متغير دلتا شديد العدوى يوم الخميس.

في مكان آخر ، ساعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء بالمضي قدمًا في تخفيض مشتريات السندات مع إضافة الامتياز المتشائم المتمثل في تمديد البرنامج حتى فبراير ، في تقويض الدولار الأسترالي ، الذي لم يتغير كثيرًا عند 0.73885 دولار يوم الأربعاء ، مع الحفاظ على الجلسة السابقة. 0.7٪ شريحة.

وعانى الكيوي النيوزيلندي أيضًا بين عشية وضحاها ، ولم يتغير التداول كثيرًا عند 0.7107 دولار بعد انخفاض بنسبة 0.5٪ تقريبًا.

وكان الدولار الكندي الكندي ثابتًا في الغالب عند 1.26415 دولار كندي للدولار بعد انخفاضه بنحو 0.9٪ بين عشية وضحاها.