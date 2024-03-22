الدولار يقترب من تحقيق مكاسب واسعة النطاق للأسبوع الثاني

شفق نيوز/ يستعد الدولار الأمريكي لتحقيق مكاسب واسعة النطاق للأسبوع الثاني، اليوم الجمعة، مع عدم قدرة رفع أسعار الفائدة في اليابان على إزاحتها، حيث يرى المستثمرون أن أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة ولم تنخفض بعد.

وحقق البنك الوطني السويسري أكبر مفاجأة خلال أسبوع حافل باجتماعات البنك المركزي، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي وأشار إلى قوة الفرنك كسبب.

وانخفض الفرنك، الذي ظل يرتفع بالقيمة الحقيقية منذ سنوات، أكثر من 1% بين عشية وضحاها إلى 0.8894 للدولار، وهو أضعف سعر له في أربعة أشهر، وانخفض إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو مما دفعه إلى الاقتراب من التكافؤ.

أعلن بنك اليابان عن تحول تاريخي من أسعار الفائدة السلبية قصيرة الأجل والحد الأقصى للعائد على المدى الطويل، ولكن تم إرسال البرقية بشكل جيد لدرجة أن الين انخفض بسبب الأخبار وكان آخر شعير من أدنى مستوياته في عدة سنوات عند 151.63 للدولار.

ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال دون تغيير بين 5.25٪ و 5.5٪ هذا الأسبوع وتمسك بتوقعاته لثلاثة تخفيضات بحلول نهاية العام.

لكنها قالت إنها لن تبدأ التحرك حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتراجع بشكل مستدام نحو 2%.

وزادت توقعات السوق لتخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية بعد ذلك ولكن بشكل طفيف للغاية. والآن يتم تسعير التخفيضات بنحو 80 نقطة أساس لهذا العام ــ وهو مستوى أقل كثيراً من 160 نقطة أو نحو ذلك التي تم تسعيرها في بداية العام.

وقال باتريك هو، متداول العملات في مجموعة العشرة في سيتي: "مع هذا التعديل والتسعير لعدد تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي، نرى أن دعم الدولار بدأ يعود ببطء إلى الصورة".

"هذا هو أحد العوامل الرئيسية وراء عدم انخفاض الدولار مقابل الين ولكنه بدأ بالفعل في الارتفاع."

وارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 1.6% هذا الأسبوع ويقترب من المستويات التي دفعت إلى التدخل الياباني في عام 2022، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين ولكنهم يبحثون أيضًا عن عملات أخرى للشراء وتحصيل "الفارق بين أسعار الفائدة".

وصل اليورو/ين إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008 هذا الأسبوع عند 165.37 وتجاوز الدولار الأسترالي مستوى 100 ين للمرة الأولى منذ عام 2014.

وتراجع اليورو مقابل الدولار نحو 0.2 بالمئة هذا الأسبوع إلى منتصف النطاق الذي ظل ثابتا عليه لمدة عام عند 1.0862 دولار.

وانخفض الجنيه الاسترليني بين عشية وضحاها بعد أن ترك بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، هذه المرة بدعم من اثنين من أعضاء اللجنة المتشددين الذين صوتوا في السابق لصالح رفع الفائدة.

وعلى مدى الأسبوع، انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.6% إلى 1.2661 دولار.

وتحرك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي في اتجاهين متعاكسين هذا الأسبوع. أظهرت بيانات يوم الخميس أن نيوزيلندا انزلقت إلى الركود الفني، في حين ارتفعت الوظائف الأسترالية للأمام.

وارتفع الدولار الأسترالي/النيوزيلندي بنسبة 0.8% هذا الأسبوع. وحقق الدولار الأسترالي مكاسب بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.6572 دولار أمريكي خلال الأسبوع، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر وخسر حوالي 0.6% إلى 0.6046 دولار أمريكي.