الدولار يفتتح منخفضا مقابل الدينار في بغداد وأربيل ببداية الاسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار يوم الخميس الماضي 143250 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 142950 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142850 دينارا مقابل 100 دولار.