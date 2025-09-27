الدولار يفتتح منخفضاً مقابل الدينار في بغداد وأربيل ببداية الاسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ببداية الاسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار يوم الخميس الماضي 141950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141350 ديناراً مقابل 100 دولار.