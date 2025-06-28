الدولار يفتتح منخفضاً مقابل الدينار في بغداد وأربيل ببداية الاسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 141400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 141100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140950 ديناراً مقابل 100 دولار.