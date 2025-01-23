الدولار يفتتح منخفضاً أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأربعاء 151000 مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا، بينما بلغ الشراء 149750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا فقد سجل سعر البيع 150750 دينارا مقابل 100 دولار وسجل سعر الشراء 150650 دينارا مقابل 100 دولار .