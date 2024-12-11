الدولار يفتتح منخفضا امام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الثلاثاء 150800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا في محال الصرافة فقد بلغ سعر البيع 150150 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 150050 دينارا مقابل 100 دولار.