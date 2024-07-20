الدولار يفتتح مستقرا مقابل الدينار في بغداد واربيل ببداية الأسبوع

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149150 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار ،وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 148250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصه لا تتداول أيام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجل استقرارا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 149400 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 149100 دينار مقابل 100 دولار.