الدولار يفتتح تعاملات الأربعاء على انخفاض في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان، مقارنة بإغلاق تعاملات أمس الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لتسجل 155,100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت أمس الثلاثاء 156,000 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف مراسلنا أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 155,500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، تراجعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 154,850 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,750 ديناراً مقابل 100 دولار.