الدولار يفتتح بداية الأسبوع منخفضا في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم السبت ، في أسواق العاصمة بغداد، و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع افتتاح الاسواق في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 147500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار ، إذ بلغ سعر البيع 147350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147250 ديناراً مقابل 100 دولار.