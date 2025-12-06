الدولار يفتتح بداية الأسبوع مرتفعا مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي ، صباح اليوم السبت ، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع افتتاح السوق في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 142800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما بلغت يوم الخميس الماضي 142600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 141800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141600 دينار مقابل 100 دولار.