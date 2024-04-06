الدولار يفتتح بداية الأسبوع مرتفعا مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147600 دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار يوم الخميس الماضي 147100 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 146750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 147400 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 147200 دينار مقابل 100 دولار.