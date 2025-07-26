الدولار يفتتح بداية الأسبوع مرتفعا مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 139400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 140500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 138500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 139200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138950 دينارا مقابل 100 دولار.