الدولار يفتتح بداية الأسبوع مرتفعا أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150650 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم الخميس الماضي 150500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا، بينما بلغ الشراء 149750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 150300 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 150100 دينار مقابل 100 دولار.