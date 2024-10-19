الدولار يفتتح بداية الأسبوع مرتفعاً أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي ، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 153300 دينار مقابل كل 100 دولار ،فيما سجلت يوم الخميس الماضي 153000 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً بينما بلغ الشراء 152250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصه لا تتداول أيام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجل ارتفاعا مقابل الدينار ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 153350 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 153250 دينارا مقابل 100 دولار.