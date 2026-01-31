الدولار يفتتح بداية الأسبوع مرتفعا في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الاميركي، صباح اليوم السبت ، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150400 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 149900 عراقي مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت ، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 150650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150300 دينار مقابل 100 دولار.