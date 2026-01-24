الدولار يفتتح بداية الأسبوع مرتفعا في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع بداية الاسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 148000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 147900 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 147950 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147850 دينارًا مقابل 100 دولار.