الدولار يفتتح الأسبوع منخفضاً مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 150000 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 148750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فأن البورصه لا تتداول أيام العطل الرسمية إلا أنه سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة فقد سعر البيع 149800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 149600 دينار مقابل 100 دولار.