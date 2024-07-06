الدولار يفتتح الأسبوع منخفضا أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، ولكنه حافظ على ما حققه من مكاسب الأسبوع الماضي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما أغلقت يوم الخميس الماضي 149850 ديناراً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 147750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا ان الدولار سجل انخفاضا أيضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 148650 ديناراً مقابل الدولار و سعر الشراء 148550 ديناراً مقابل 100 دولار.