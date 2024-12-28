الدولار يفتتح الأسبوع منخفضا أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم الخميس الماضي 151800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصه لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 151600 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار.