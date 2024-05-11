الدولار يفتتح الأسبوع مرتفعاً مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146200 دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار يوم الخميس الماضي 145700 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 147250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 145250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فأن البورصة لا تتداول أيام العطل الرسمية إلا أنه سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 145950 ديناراً مقابل الدولار و سعر الشراء 145700 دينار مقابل 100 دولار.