الدولار يفتتح الأسبوع مرتفعا مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي ، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد ، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151050 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم الخميس الماضي 150950 دينارا مقابل 100 دولارا.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصه لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 150600 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.