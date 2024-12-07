الدولار يفتتح الأسبوع مرتفعا مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151000 دينار مقابل كل 100 دولار ،فيما سجلت صباح يوم الخميس الماضي 150300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصه لا تتداول أيام العطل الرسمية إلا أنه سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 150900 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 150700 دينار مقابل 100 دولار.