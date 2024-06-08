الدولار يفتتح الأسبوع مرتفعا أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145950 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الخميس الماضي 145750 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار، بينما بلغ الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجل ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 145800 دينار مقابل الدولار، و سعر الشراء 144500 دينار مقابل 100 دولار.