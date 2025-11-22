الدولار يفتتح الأسبوع مرتفعاً بأسواق بغداد ومنخفضاً في اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد، فيما انخفضت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 141300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما بلغت يوم الخميس الماضي 141150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار بشكل طفيف، إذ بلغ سعر البيع 140800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140600 دينار مقابل 100 دولار.