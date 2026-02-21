الدولار يفتتح الأسبوع على ارتفاع جديد في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع افتتاح الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن سعر الدولار سجل في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 152700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كان قد سجل يوم الخميس الماضي 152300 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 153250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفع سعر البيع إلى 152900 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 152800 دينار مقابل 100 دولار.