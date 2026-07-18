الدولار يفتتح الأسبوع على ارتفاع.. بورصات بغداد وأربيل تسجل 153,250 ديناراً

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم السبت، ارتفاعاً في أسواق بغداد وأربيل مع بدء التداولات الصباحية في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 153,250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 153,000 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 153,750 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152750 دينارًا.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار ايضا، إذ بلغ سعر البيع 153,250 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,150 دينارًا.