الدولار يغلق منخفضاً في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء اليوم السبت، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد لتسجل 146,750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 147,500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 147,250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 146,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 146,750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146,700 دينار مقابل 100 دولار.