الدولار يغلق منخفضا في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154100 دينار دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 154500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار ايضا، إذ بلغ سعر البيع 153900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153850 دينارا مقابل 100 دولار.