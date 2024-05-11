الدولار يغلق منخفضاً في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار مع الإغلاق يوم السبت في بغداد وأربيل.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145800 دينار مقابل 100 دولار، وذلك بعد أن سجلت اسعار الدولار صباح هذا اليوم 146200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144750 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145500 دينار مقابل 100 دولار امريكي.