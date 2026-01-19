الدولار يغلق "مستقرا" في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وفي اربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 147450 دينارا مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148000 ألف دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 147000 ألف دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 147550 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147450 دينارًا مقابل 100 دولار.