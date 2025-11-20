الدولار يغلق مرتفعاً مقابل الدينار في بغداد وأربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الخميس، مع إغلاق نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 141150 ديناراً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار. .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140850 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.