الدولار يغلق مرتفعاً مقابل الدينار في بغداد واربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس ، مع الاغلاق البورصة في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 142900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142800 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.